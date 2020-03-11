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برعاية وزارة الشباب والرياضة

"مركز شباب الأمة" يفتتح حملة توعية عن مرض "كورونا" بخان يونس

11 آذار / مارس 2020 02:39

"مركز شباب الأمة" يفتتح حملة توعية عن مرض "كورونا" بخان يونس

غزة- الرأي

افتتح مركز شباب الأمة حملة تطوعية لتوعية المجتمع حول مرض "كورونا" وطرق الوقاية من المرض ومخاطره، اليوم الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة – مديرية خان يونس.

وحضر افتتاح الحملة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود.حسن موسى مدير مديرية خان يونس، ووجدي عزام رئيس مركز شباب الأمة، والشباب المتطوعون في الحملة.

وأعرب أحمد محيسن وكيل الوزارة عن شكره لإدارة مركز شباب الأمة على جهودها الدائمة في تقديم برامج وحملات تفيد المجتمع، وأشاد بفكرة تقديم توعية حول مخاطر مرض "كورونا" المتفشي حول العالم والذي أصبح خطراً تحاول كل الدول مواجهته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره.

وتمنى محيسن التوفيق لكل القائمين على الحملة وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجل حماية المجتمع من مخاطر هذا المرض.

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