" الزهار" يبحث مع رئيس البرلمان التونسي التعاون المشترك

غزة-الرأي

أجرى رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمود الزهار، اتصالاً هاتفيا اليوم مع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

وبحث معه العلاقات الثنائية بين فلسطين وتونس، وتعزيز التعاون المشترك بين البرلمانين في عدة قضايا من أبرزها مجابهة صفقة القرن والحفاظ على مقدسات الأمة في فلسطين من جرائم الاحتلال.

وأكد النائب الزهار على متانة العلاقات الفلسطينية التونسية وتاريخيتها، مشيدا بمواقف تونس رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة نحو التحرر والاستقلال.

واتفق النائب الزهار مع رئيس البرلمان التونسي انضاج فكرة عمل برلماني مشترك بين فلسطين وتونس كجلسة برلمانية مشتركة أو بيان مشترك، يتم من خلالهما تعزيز العلاقات الفلسطينية التونسية وتعزيز الترابط بين البرلمانين.

كما بحث الطرفان سبل تفعيل رابطة برلمانيون من أجل القدس، والتي تهدف لتسليط الضوء على ما تعانيه المدينة المقدسة من جرائم الاحتلال وتوضيحها للعالم لحشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها ولجم ممارسات الاحتلال بحقها.

من جانبه؛ رحب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالأفكار التي طرحها النائب الزهار، وأكد على استمرار العمل في البرلمان التونسي خدمة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وأشاد الغنوشي بصمود الشعب الفلسطيني في كل مكان بوجه الاحتلال والحصار، والدفاع نيابة عن الأمة العربية والإسلامية عن المقدسات وكرامة الأمة.

