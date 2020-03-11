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الداخلية تُحذر من ترويج الشائعات والبلبلة بشأن الكورونا

11 آذار / مارس 2020 07:17

غزة- الرأي:

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، من ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، داعيةً إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، حيث أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأعلنت الداخلية اليوم الأربعاء في بيان لها، عن جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فايروس "كورونا"، شملت مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، مشيرةً إلى أنها تتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه.

وأكدت أنها تتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، داعيةً القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات، منوهة إلى أنه تُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك ..

ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين الكرام لضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

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