وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16 وكالة الرأي الفلسطينية هل يقضم طفلك أظافره؟.. تعرف على الأثار السلبية للعادة السيئة وكالة الرأي الفلسطينية رفع المساعدات المقدمة لشهداء وجرحى حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية ما هى الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى القولون التقرحى؟ وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يصاب البعض بانسداد المجرى التنفسى؟.. وما هى طرق العلاج؟ وكالة الرأي الفلسطينية منخفض جوي عميق يبدأ اليوم ويستمر حتى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تدعو إلى ملاحقة مروجي الشائعات حول الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تستدعي مروج شائعات وتلزمه بعدم نشرها مجددًا وكالة الرأي الفلسطينية عزل أسرى بسجن عسقلان بعد فحصهم من طبيب مصاب بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تُحذر من ترويج الشائعات والبلبلة بشأن الكورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

الأهلي ينجو من أول هزيمة في الدوري

12 آذار / مارس 2020 08:49

الأهلي ينجو من أول هزيمة في الدوري
الأهلي ينجو من أول هزيمة في الدوري

غزة- الرأي

نجح فريق الاهلي المصري، من إدارك التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام سموحة، ضمن مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري، والتي نتهت بنتيجة 1-1.


ونجح سموحة في تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب يوسف ديوب في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 75 تعرض رامي ربيعة لاعب الأهلي للطرد.


وفي الدقيقة 92 طُرد محمد كوفي لاعب سموحة، وتسبب بركلة جزاء للأهلي، سجلها اللاعب عمرو السولية مدركًا التعادل للأهلي.


وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما خاض 17 مباراة من أصل 19، أما سموحة ففي المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد 18 مباراة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟