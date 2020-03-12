الأهلي ينجو من أول هزيمة في الدوري

غزة- الرأي

نجح فريق الاهلي المصري، من إدارك التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام سموحة، ضمن مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري، والتي نتهت بنتيجة 1-1.





ونجح سموحة في تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب يوسف ديوب في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 75 تعرض رامي ربيعة لاعب الأهلي للطرد.





وفي الدقيقة 92 طُرد محمد كوفي لاعب سموحة، وتسبب بركلة جزاء للأهلي، سجلها اللاعب عمرو السولية مدركًا التعادل للأهلي.





وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما خاض 17 مباراة من أصل 19، أما سموحة ففي المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد 18 مباراة.