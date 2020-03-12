بيت حانون يهدي الشاطئ وصافة الدوري

خطف خدمات الشاطئ وصافة الدوري بفوزه على الصداقة، مستفيدًا من خسارة وصيف الموسم المنصرم والحالي شباب جباليا أمام جاره بيت حانون الرياضي، بينما لم يستفد اتحاد الشجاعية من فوزه على شباب خان يونس، في ختام منافسات دوري الدرجة الممتازة الغزي.

حرم بيت حانون الرياضي جاره شباب جباليا من الحفاظ على وصافة الدوري بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع الحوانيين رصيده إلى 32 نقطة وقفز بالمركز الرابع، فيما هبط شباب جباليا للمركز الخامس برصيد 31 نقطة.

سجل للحوانيين محمد القاضي د13، ناجي النحال د45، محمد الجرمي د65، وفراس الأسمر د75، فيما سجل للثوار حاتم نصار د20، عبد الله عكاشة د59، ومحمد عبيد د67.

خطف فريق خدمات الشاطئ وصافة الدوري عقب فوزه على الصداقة بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما ظل الصداقة عند 27 نقطة بالمركز الثامن.

سجل للشاطئ مهند أبو زيد د50 وسليمان العبيد د77، وسجل للصداقة محمود العامودي د38.

حقق فريق اتحاد الشجاعية الفوز على حساب ضيفه شباب خان يونس بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثالث، بينما ظل الشباب هبط الشباب للمركز العاشر عند 25 نقطة.

وتناوب على ثنائية الشجاعية علاء عطية من ركلة جزاء د20، أحمد حرارة د87، وسجل للشباب خليل أبو جزر من ركلة جزاء د91.