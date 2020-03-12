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"الشباب والرياضة" تتوج فريق "النجار" ببطولة العائلات الكروية في خان يونس

12 آذار / مارس 2020 08:59

"الشباب والرياضة" تتوج فريق "النجار" ببطولة العائلات الكروية في خان يونس

غزة- الرأي

تُوِّجَ فريق عائلة النجار بلقب بطولة العائلات لخماسيات كرة القدم، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة – مديرية خان يونس، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وتمكن فريق النجار من الفوز على فريق عائلة الفرا بهدفين نظيفين مساء امس الأربعاء، في المباراة النهائية التي جرت في صالة الشهيد أبو يوسف النجار بخان يونس.


وقام أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بتتويج فريق النجار بكأس البطولة ومكافأة مالية بقيمة (1000) شيكل، والوصيف فريق عائلة الفرا بكأس المركز الثاني ومكافأة مالية بقيمة (800) شيكل، بحضور د.حسن موسى مدير مديرية خان يونس وكوادر المديرية، ووجهاء محافظة خان يونس وملتقى عائلات محافظة خان يونس والعديد من الشخصيات الوطنية على مستوى المحافظة.


وتحدث أحمد محيسن وكيل الوزارة عن أهمية تنظيم البطولات الرياضية وتشجيع التنافس الشريف وممارسة الرياضة من خلال العائلات في كافة المحافظات، وشكر محيسن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دعمها للنشاط الرياضي وتبنيها لبرامج لدعم الشباب، وأشاد بمستوى البطولة والقائمين على التنظيم.

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