أتلتيكو مدريد يقهر ليفربول ويتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على ليفربول 3-2 في إياب دور الـ16 على أرضية ملعب " أنفيلد "، علماً ان لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0.





الشوط الأول، شهد أفضلية من جانب ليفربول من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة، حيث أرسل أرنولد كرة عرضية خطيرة حولها فاينالدوم لكن تصدة لها الحارس في الدقيقة " 5 "، وبعدها صلاح سدد كرة قوية ولكنها فوق المرمى في الدقيقة " 10 "، ثم اطلق أرنولد تسديدة أبعدها الحارس بصعوبة.





وفي الدقيقة " 36 " أرسل أرنولد كرة عرضية حولها فرمينيو برأسية أبعدها أوبلاك عن مرماه، ثم سجل الريدز هدف التقدم عن طريق، جيورجينهو فاينالدوم بعد عرضية من تشامبرلين حولها فاينالدوم برأسية في الشباك في الدقيقة " 43 " ، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بنتيجة 1-0.





وفي الشوط الثاني، سدد محمد صلاح كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة " 48 "، وبعدها سدد تشامبرلين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة " 54 "، ثم واصل الريدز سيطرته وأفضليته وسط تراجع من جانبي لاعبي أتلتيكو مدريد الى مناطقه.





وبعدها سدد فيليكس كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أدريان على مرتين، وفي الدقيقة " 60 " أرسل أرنولد ركلة حرة رائعة وصلت الى فيرمينو الذي حولها في الى المرمى أبعدها أوبلاك مجدداً، وبعدها سدد صلاح كرة ارتطمت في الدفاع ثم تابعها روبيرتسون برأسية ارتطمت في العارضة الأفقية.





وفي الدقيقة " 81 " خرج تشامبرلين ودخل بدلاً منه ميلنر، كاد الريدز أن يخطف هدف ثاني بعد كرة عرضية ورأسية من فينالدوم حولها ماني بمقصية فوق المرمى في الدقيقة " 84 "، ثم سدد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى بقليل، سجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل لكن الغي بداعي التسلل، لينتهي اللقاء 1-0 لليفر.





وفي الشوط الإضافي الأول، سدد فاينالدوم كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها أوبلاك بصعوبة عن مرماه، ثم سجل ليفربول هدف ثاني عن طريق، روبيرتو فرمينيو وذلك بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها فرمينيو برأسية ارتطمت في القائم ثم تابعها في الشباك عند الدقيقة " 94 ".





وفي الدقيقة " 97 " سجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل عن طريق، ماركوس لورينتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم عاد اللاعب، ماركوس لورينتي وسجل هدف ثاني لأتلتيكو مدريد بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة " 106 " لينتهي الشوط الأول الإضافية بنتيجة 2-2.





الشوط الإضافي الثاني لم يشهد أي فرصة حقيقية من الجانبين، جتى جاءت الدقيقة " 120+2 " حين سجل أتلتيكو مدريد هدف ثالث عن طريق، ألفارو موراتا بعد تمريرة وثلت الى مورات الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك ، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد 3-2 وتأهله لربع النهائي.