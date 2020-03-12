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موزيلا تطلق إصدار جديد وتجريبي من متصفحها المنتظر Firefox Preview على أندرويد

12 آذار / مارس 2020 09:09

Firefox-Preview
Firefox-Preview

إطلاق الإصدار الرابع من متصفّح Firefox Preview وهو قادم بمدير كلمات مرور ومبدل لغات وأكثر.

يعلم الجميع ومنذ فترة طويلة، أن موزيلا تعمل على إصدار جديد تمامًا من متصفّحها فايرفوكس على أندرويد، ويبدو أن الشركة تُبذل قصارى جهدها لإعداد المتصفّح على أكمل وجه قبل إطلاقه رسميًا للجميع، وفي هذا السياق، أتاحت الشركة إصدار جديد من نسخة المعاينة حملت رقم Firefox Preview 4.0 على أندرويد، وقد أضافت معها ميزة أفضل المواقع ومدير كلمات مرور، بالإضافة إلى مُحوّل لغة.

وبشكل أكثر تفصيلًا، تتواجد ميزة “أفضل المواقع” أسفل شعار معاينة فايرفوكس، مباشرة أعلى علامة تبويب جديدة، بحيث هنا يمكنك إضافة المزيد من المفضلة إلى القسم عبر القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط.

أما مدير كلمات المرور، سيتمكن معه المستخدم من مزامنة معلومات تسجيل الدخول الخاصة به عبر أجهزته، مع الإشارة أنه لا يمكنك استخدام المتصفح لملء بيانات الاعتماد تلقائيًا في التطبيقات الأخرى.

وعلى الرغم من تقديم الشركة وعودات لاحضار محوّل اللغة في هذا الإصدار، إلّا أنه الآن متوفّر فقط في أحدث نسخة من Firefox Nightly، إلى جانب ذلك، تم إصلاح بعض المشكلات والأخطاء، وجعل المتصفّح أكثر استقرارًا من ذي قبل.

أخيرًا، جميع هذه الميزات متاحة حاليًا في نسخة Firefox Nightly على متجر جوجل بلاي، كذلك يمكنك تجربتها أيضًا بتحميل إصدار Firefox Preview 4.0، وذلك بالانتقال إلى مستودع موزيلا في Github.

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