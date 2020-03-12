مُعمرة صينية تتعافى من كورونا في أسبوع

تعافت صينية عمرها 103 أعوام من مدينة ووهان، تماماً من فيروس كورونا بعد علاج استمر 6 أيام فقط.



وخرجت تشانغ غوانغ فن، من المستشفى بعد ظهر أمس، وهي حتى الآن أكبر مريضة تتعافى في الصين.



وقال طبيبها زنغ يولان للصحافة المحلية، إن السيدة تشانغ، شفيت في أقل من أسبوع لأنها لم تكن تعاني مشاكل صحية أخرى.



وتظهر السيدة تشانغ في مقطع فيديو، مغادرةً من المستشفى على سرير خاص مع عاملين في مجال الصحة.



وشخصت إصابتها بالفيروس في 1 مارس (آذار) الجاري، في مستشفى ليوان التابع لكلية تونغجي الطبية في ووهان، وكانت في حالة حرجة، وكانت عاجزة عن التواصل مع الأطباء.



وقالت الممرضة لياو تشن هوي لوسائل الإعلام المحلية، إن السيدة تشانغ تعافت تدريجياً بعد تلقيها الرعاية على مدار الساعة وجلسات علاج تغذية مكثفة.



والسيدة تشانغ ليست المعمرة الوحيدة التي تتعافى من فيروس كورونا، وسبقها في ذلك رجل عمره 101 عاماً، بعد مكوثه لمدة أسبوع في المستشفى، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.