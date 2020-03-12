القبض على لص سرق قلادة فاخرة بصنارة

ألقت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم الأربعاء القبض على لص استخدم صنارة صيد السمك لسرقة قلادة من تصميم فرساتشي من على رقبة تمثال عرض في أحد المتاجر الراقية.



وأعلنت الشرطة القبض على اللص في منزله، واصفة ذلك بـ "صيد اليوم"، وحصلت السرقة في منتصف ليل 24 فبراير (شباط) الماضي، في شارع ليتل كولينز وسط ملبورن.

ووصفت الشرطة الجريمة في وقت سابق بأنها ربما تكون الحالة الأولى لسرقة قلادة باستخدام صنارة صيد أسماك.

وفي تصوير تلفزيوني التقطته كاميرات المراقبة ونشرته شرطة فيكتوريا، يظهر الرجل أثناء تجوله بحذر حول المتجر مدة ثلاث ساعات تقريباً. وظهر في البداية حاملا صنارة صيد صغيرة، ثم وهو يعود بصنارة أكبر.

وقال ستيفن أديغراتي، صاحب متجر "لو ستايل" المستهدف، لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق هذا الشهر، إنه مذهول من السرقة "الصعبة والجريئة".



ووفق الشرطة، فإن سعر العقد نحو 700 دولار أسترالي (463 دولار أمريكي) فقط.

وقال محقق الشرطة بيد ويتي للصحافيين في ملبورن الأربعاء الماضي: "التقط خطاف الصنارة القلادة ورفعها من أعلى رأس تمثال العرض، ثم مُررت من خلال الفتحة في النافذة"، التي فتحها دون أن يتسبب في إطلاق جرس الإنذار.

واحتجز الرجل، ومن المتوقع اتهمامه بالسرقة وبتهم أخرى تتعلق بالحادث.