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الوحدة القانونية في سلطة الاراضي تنهي إنجاز مجموعة من القوانين والأنظمة

12 آذار / مارس 2020 09:37

شعار سلطة الاراضي
شعار سلطة الاراضي

غزة- الرأي

 انتهت الوحدة القانونية في سلطة الأراضي، من انجاز مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها والمطبقة فعليا في العمل وإنجاز المعاملات داخل الإدارات المختلفة لسلطة الأراضي، وذلك بهدف تنظيم وتطوير البيئة القانونية والعمل القانوني داخل سلطة الأراضي.

 وأفادت سلطة الاراضي انه تم  تسليم نسخة من هذا المرجع لرئيس سلطة الأراضي لاعتماده وتسليمه لإدارات سلطة الأراضي.


 وأوضحت أن هذه المجموعة  تنقسم الى أربعة فصول يتعلق الأول منها بقوانين وقرارات الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو "، والثاني بالقرارات الخاصة بالإدارة العامة لأملاك الحكومة.

فيما يتناول الفصل الثالث قوانين وقرارات تسجيل الشقق والطبقات بينما يتناول الفصل الرابع قوانين وقرارات الإدارة العامة للمساحة .

 وبينت سلطة الاراضي أن من شأن هذا المرجع القانوني أن يسهل على القانونيين والموظفين والمهتمين بأعمال سلطة الأراضي الرجوع الى للنصوص القانونية الناظمة لعمل سلطة الأراضي .

ولفتت إلى أن المرجع أعد  من قبل مدير عام الوحدة القانونية أ. موفق علوان وأ. هبه الديب المساعد القانوني في سلطة الأراضي.

 كما يأتي اصدار هذا المرجع ضمن جهود سلطة الأراضي لضبط وتنظيم البيئة الإدارية والقانونية وتجويد العمل داخل الإدارات المختلفة بما يسهل على الموظف اتخاذ القرار وتنفيذ المعاملة بدقة وسرعة ويساهم في التخفيف على المراجعين ومتلقي خدمات سلطة الأراضي.
 

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