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ديوان الموظفين يدعو الموظفين العائدين من السفر للالتزام بالحجر الصحي

12 آذار / مارس 2020 10:25

معبر رفح البري
معبر رفح البري

غزة - الرأي

دعا ديوان الموظفين العام، الموظفين العائدين من السفر عبر معبر رفح البري، إلى ضرورة الالتزام بقرار وزارة الصحة الفلسطينية، الخاص بالحجر الصحي لمدة (14) يوماً فور العودة إلى أرض الوطن.

وقال رئيس الديوان يوسف الكيالي في بيان وصل "الرأي" الخميس، إن موظفي الحكومة العائدين من السفر عبر المعبر مطالبين باتباع تعليمات وزارة الصحة، والالتزام بالحجر المنزلي أو على المعبر، وفقاً لما ترتأيه وزارة الصحة، لمدة (14) يوماً من تاريخ ختم جواز السفر على الجانب الفلسطيني .

وأضاف الكيالي أنه سيتم احتساب أيام الحجر الصحي، أيام عملٍ مدفوعة الأجر، مما يعني أن راتب الموظف العائد من السفر وأيام اجازاته الخاصة لن تتأثر وفق الأصول المعمول بها في ديوان الموظفين العام .

وتمنى السلامة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني عامة، والموظفين على وجه الخصوص، في هذه الفترة التي تشهد انتشار فايروس كورونا بصورة كبيرة في مختلف دول العالم.

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