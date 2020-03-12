النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2439) الخميس 12/3/2020
أخبار فلسطينية
- تقرير لمنظمة التحرير يؤكد نجاح «الوصفة السحرية» التي جعلت نتنياهو واليمين يحققون أصواتا…
- وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين
- وفد من «الجهاد» برئاسة النخالة يبدأ زيارة لروسيا ضمن تحركات موسكو لتنشيط المصالحة
- يرفع عدد الشهداء لـ16: استشهاد الشاب محمد الشاعر متأثراً بإصابته في حريق النصيرات
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أخبار إسرائيلية
الاخبار الدولية
- الخارجية الأمريكية تغير وصفها لفلسطينيي القدس الشرقية إلى “السكان العرب”
- منظمة الصحة العالمية تعلن كوفيد-19 "جائحة"
- “الصحة العالمية”: فيروس كورونا وباء عالمي
- الإدارة الأميركية تنزع عن المقدسيين فلسطينيتهم
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الخارجية الأمريكية تغير وصفها لفلسطينيي القدس الشرقية إلى “السكان العرب”
- الخارجية تحذر من خطر تفشي العنصرية والفاشية في أوساط الأحزاب الإسرائيلية
- تقرير لمنظمة التحرير يؤكد نجاح «الوصفة السحرية» التي جعلت نتنياهو واليمين يحققون أصواتا…
- «خيانة» و«طعنة» في الظهر داخل معسكر «أزرق ـ أبيض» وتوقعات بمزيد من الانقلابات…
- وفد من «الجهاد» برئاسة النخالة يبدأ زيارة لروسيا ضمن تحركات موسكو لتنشيط المصالحة
- نابلس تتصدى في ملحمة بطولية لغزو استيطاني لـ «جبل العرمة» والاحتلال يقمع المعتصمين…
- بدعوة من الخارجية الروسية.. وفد من “الجهاد الإسلامي” يصل موسكو
- وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- شهيد في نابلس.. وجانيتس تحت الحماية
- الأزهر: الاحتلال يعمل على إبادة الفلسطينيين بالترحيل والاستيطان
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال
- وزير الخارجية الروسي يبحث مع أمين عام "الجهاد الإسلامي" الوضع في غزة
- عريقات: عمليات الاستيطان تبدأ بشق الطرق
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الصحة: جميع التحاليل تثبت خلو غزة من كورونا
- رفع المساعدات المقدمة لشهداء وجرحى حريق النصيرات
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة
- الصحة بغزة: ارتفاع وفيات "حريق النصيرات" إلى 16
- الاحتلال يشدد الطوق الأمني على غزة والضفة بحجة كورونا
- الشرطة تستدعي مواطنا بسبب ترويجه شائعات حول كورونا
- خاص تخوفات مقدسية من خطوات إسرائيلية لأسرلة التعليم في القدس
- تقرير على قمة جبل "العرمة".. معركة بين هوية المكان ومطامع السيطرة
- سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي مازن النتشة
القدس المحلية
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- هآرتس: صعوبات تشكيل الحكومة تدفع حزب غانتس للتركيز على عزل إدلشتاين
- قلقيلية: الأسير مصطفى خدرج و17 سنة في الاعتقال
- خشية من كورونا.. إغلاق القنصلية الأمريكية في تل ابيب
- غزة: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحادثة النصيرات
- فرض عزل كامل على "المسكوبية" خشية من انتشار كورونا
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جريدة الأيام
- »لا إصابات جديدة بفيروس كورونا ونتائج العينات من بلدتي جبع وحزما سلبية
- »القبض على 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة حول كورونا
- »منظمة الصحة العالمية تصف تفشي كورونا بأنه وباء
الحياة الجديدة
- ابو ردينة: أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة تعطي الشرعية لأحد
- الرئيس يهاتف محافظي القدس ورام الله والبيرة ونابلس وجنين وأريحا وقلقيلية
- القدس: المطالبة بتحرك عاجل لمحاربة المراكز الجماهيرية التابعة لبلدية الاحتلال
- الرئيس يهاتف البكري وكميل والعاصي ويشيد بمبادرات محافظاتهم لدعم بيت لحم
وكالة صفا
- تنتجان 150كيلو جرام شهريًّا بالصور: خريجتان بغزة تنشآن مزرعةً للفطر المحاري
- الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس مازن النتشة
- نادي الأسير: إجراءات الوقاية من "كورونا" معدومة بسجون الاحتلال
- مستوطنون يعتدون على ممتلكات مواطنين جنوبي نابلس
- ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 16
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس
- محافظ جنين يسمح للمطاعم بفتح أبوابها لخدمة التوصيل فقط
وكالة الراي الفلسطينية
- رفع المساعدات المقدمة لشهداء وجرحى حريق النصيرات
- الاحتلال يهدم منزلًا شرق بيت لحم
- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
- الاحتلال يعتقل 3 شبّان من نابلس
- الصحة تدعو إلى ملاحقة مروجي الشائعات حول الكورونا
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سما نيوز
- اسرائيل : ارتفاع عدد المصابين إلى 100 واغلاق سجن المسكوبية وعزل 100 أسير
- غزة: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بحادثة النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 16
- تخوف إسرائيلي من تأثير الكورونا على عملاء الموساد بالعالم
- هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد
- الرئاسة ترد على "الخارجية الامريكية" بشأن اسقاط صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية
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فلسطين اليوم
- الاحتلال يهدم منزلا شرق بيت لحم ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
- شائعات كورونا على التواصل الاجتماعي أخطر من المرض ذاته
- يرفع عدد الشهداء لـ16: استشهاد الشاب محمد الشاعر متأثراً بإصابته في حريق النصيرات
- كوركودينوف: الجهاد أضحت رأس حربة
- خبير روسي: لقاء "الجهاد الإسلامي" في موسكو يعكس نفوذها وثقلها السياسي والعسكري
- الصحة العالمية: فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً
-
عرب 48
- فرض الحجر الصحي على أسرى في سجون الاحتلال
- نابلس: تشييعُ جثمان الشهيد الفتى حمايل في بلدة بيتا
- نابلس: شهيد وعشرات الإصابات بقمع الاحتلال للمعتصمين بجبل العرمة
- الاحتلال يشدد الطوق الأمني على غزة والضفة بحجة كورونا
- مصادر إسرائيلية: تطوير لقاح لكورونا في مراحله الأخيرة
- تفشي كورونا: منع التجمع لأكثر من 100 شخص وإمكانية لإغلاق الجامعات
- الإدارة الأميركية تنزع عن المقدسيين فلسطينيتهم
-
- 77 مصابا بكورونا: مريض تواجد بمؤتمر حضره كوخافي
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وكالة وفا
- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
(محدث) "كورونا" يتراجع في الصين ويواصل انتشاره في المنطقة والعالم
- الاحتلال يهدم منزلا شرق بيت لحم
- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
- وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 16
حدث في مثل هذا اليوم
12 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م استشهاد الصحفي محمد حرز الله الذي يعمل منتجا للأخبار في قناة القدس الفضائية.
- 2009م استشهاد الصحفي بلال ديبة الذي يعمل مصورا تلفزيونيا في قناة القدس الفضائية.
- 2006م استشهاد المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من سرايا القدس خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.
- 2005م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في قراوة بني زيد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. والشهيدان هما: عبد الله الديك من كفر الديك قضاء سلفيت، ووافي الشعيبي من دير غسانة.
- 2003م مقتل مستوطنين اثنين وجرح 3 آخرين في اقتحام مستوطنة قرب مدينة العفولة المحتلة نفذه مجاهدان من بلدة قباطية غرب جنين، وسرايا القدس تتبنى العملية.
- 2000م النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عاماً من مستوطني القدس الغربية، كان هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.
- 2000م رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يتنبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية خلال شهرين.
- 1968م سلطات الاحتلال تقيم أول مستوطنة لليهود في مرتفعات الجولان السورية.