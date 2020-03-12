النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2439) الخميس 12/3/ 2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

شهيد في نابلس.. وجانيتس تحت الحماية

الأزهر: الاحتلال يعمل على إبادة الفلسطينيين بالترحيل والاستيطان

الغد الأردنية



الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية



هآرتس: صعوبات تشكيل الحكومة تدفع حزب غانتس للتركيز على عزل إدلشتاين

قلقيلية: الأسير مصطفى خدرج و17 سنة في الاعتقال

خشية من كورونا.. إغلاق القنصلية الأمريكية في تل ابيب

غزة: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحادثة النصيرات

فرض عزل كامل على "المسكوبية" خشية من انتشار كورونا



جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

12 كانون ثاني (يناير)