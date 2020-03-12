مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس

غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس المشاركين بمسابقة الأمانة العامة للتميز لهذا العام.

وحضر اللقاءات التقييمية، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر ورئيس شعبة الإدارات المدرسية أ. جابر الوحيدي.

ورحب أ. العرابيد بالمدراء المشاركين في هذه المسابقة، معرباً عن تقديره لكافة الأعمال والأنشطة والمبادرات التي قاموا بها خلال العام الدراسي، رغم قلة الإمكانات وكثرة التحديات التي يواجهونها، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتميز.

من جانبهم استعرض المشرفون التربويون ونواب المدراء المشاركون أعمالهم المتميزة خلال العام الدراسي الحالي، من مبادرات، وفعاليات متنوعة، عبر تقنية البوربوينت، والتي سيتم تقييمها بناء على معايير محددة وضعتها وزارة التربية والتعليم.