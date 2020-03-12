وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع آليات للتعامل مع المفروشات والغسيل داخل أقسام مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تغلق ثلاث نقاط لتوزيع الغاز المنزلي غير مطابقة للسلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد وكالة الرأي الفلسطينية "البزم": الداخلية اتخذت في مراكزها عدة اجراءات للوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الصيدليات في الصحة تنفذ جولة رقابية على شركات المعقمات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتخذ اجراءات احترازية داخل سيارات الاسعاف أثناء نقل المرضى
أخبار » الأخبار الحكومية

المشاركون بمسابقة الأمانة العامة للتميز

مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس

12 آذار / مارس 2020 10:36

مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس
مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس

غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس المشاركين بمسابقة الأمانة العامة للتميز لهذا العام.

وحضر اللقاءات التقييمية، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر ورئيس شعبة الإدارات المدرسية أ. جابر الوحيدي.

ورحب أ. العرابيد بالمدراء المشاركين في هذه المسابقة، معرباً عن تقديره لكافة الأعمال والأنشطة والمبادرات التي قاموا بها خلال العام الدراسي، رغم قلة الإمكانات وكثرة التحديات التي يواجهونها، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتميز.

من جانبهم استعرض المشرفون التربويون ونواب المدراء المشاركون أعمالهم المتميزة خلال العام الدراسي الحالي، من مبادرات، وفعاليات متنوعة، عبر تقنية البوربوينت، والتي سيتم تقييمها بناء على معايير محددة وضعتها وزارة التربية والتعليم.

20200311_084646 (1) مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس مديرية شمال غزة تختتم مرحلة تقييم المشرفين التربويين ونواب مدراء المدارس 20200311_084655
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟