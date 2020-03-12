"التعليم" تشرع بتصوير الدروس التعليمية للصفوف من خامس حتى الحادي عشر

غزة- الرأي

عقدت الإدارةُ العامة للإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة -إذاعة صوت التربية والتعليم ورشة عمل للمعلمين المرشحين لبث الدروس التعليمية المصورة عبر الإذاعة التعليمية وذلك في مركز تدريب المعلمين التابع لمديرية غرب غزة.



وتأتي هذه الورشة ضمن توجهات الوزارة لبحث بدائل التعليم في ظل عدم انتظام العملية التعليمية في المدارس، واستعداداً لتهيئة الطلبة للامتحانات النهائية في خلال حالة الطوارئ المستجدة في البلاد، حيث أقرت الوزارة في وقت سابق تصوير الدروس التعليمية للصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر في المباحث الأساسية (اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم العامة والرياضيات وفروع العلوم للصفين العاشر والحادي عشر).



حضر الورشة الدكتور إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف التربوي و الدكتور تامر الشريف مدير الإذاعة التعليمية، والأستاذ هاني إسماعيل رئيس قسم البرامج والأستاذة هناء الجاروشة معدة ومقدمة البرامج في الإذاعة.



وعن أهمية الورشة تحدث د.رمضان أنها تأتي ضمن توجهات الوزارة واستعدادتها لتجاوز فترة الطوارئ القائمة، حيث وضعت الإدارة العامة للإشراف التربوي خطة متكاملة وتم التوافق عليها مع المشرفين التربويين للمباحث المختلفة وذلك للدروس المتبقية من الخطط الدراسية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام الوزارة وحرصها على استكمال المسيرة التعليمية من خلال توظيف تقنيات التعليم الالكتروني المختلفة، وأن تصوير هذه الدروس وبثها عبر إذاعة صوت التربية والتعليم وبوابة روافد التعليمية مستمرٌ في حال كان هناك قرار بانتظام الدراسة أو تعطيلها، ليحقق الطالب استفادة كبيرة من خلال الشروحات التي سيقدمها المعلمون وهم على درجة عالية من الخبرة والكفاءة العلمية.



من جهته، أكد الدكتور تامر الشريف أن الإذاعة التعليمية تولي أهمية كبير لإتمام هذا المشروع الذي بدأته منذ العام الأول لافتتاحها، وتجربة الإذاعة في تسجيل وتصوير الدروس التعليمية للثانوية العامة ونجاحها وانتشارها على مستوى الوطن، وكذلك حجم التفاعل من الطلبة والأهالي جعلها تفكر في توسيع بث الدروس لجميع المراحل الدراسية خصوصاً خلال هذه الظروف الطارئة.



وأوضح أنه الإذاعة التعليمية تمتلك تقنيات بث الكتروني عالية تجعلها تصل للجميع في كل مكان، بالإضافة إلى النقلة النوعية التي أحدثتها مؤخراً بانتقالها للشرح بالصوت والصورة معاً، مما يتيح فهماً أكبر لدى الطلبة.



وأضاف الشريف أن الخبرة التراكمية لدى المعلمين سيسهل عملية إنتاج هذه الدروس وبثها بشكل سريع بما يتناسب مع أي قرار تتخذه الوزارة مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم متمثلة بوكيل الوزارة د. زياد ثابت والإدارات العامة تسخر كل إمكاناتها لإنجاز هذه الدروس وبثها في أسرع وقت ممكن.



وبين الشريف أن الإذاعة أنهت كافة استعدادتها الفنية واللوجستية لبدء تسجيل وبث الدروس لباقي المراحل على غرار مراجعات الثانوية العامة وذلك بعد تهيئة المعلمين وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة المتاحة.