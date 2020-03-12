النيابة العامة وإدارة المباحث يناقشان تطوير أساليب التحرّي في تعقب الجريمة

غزة- الرأي

ناقش النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لإدارة المباحث العامة، آليات تطوير أساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث الجوانب الفنية التقنية في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وكان في استقبال النائب العام، مدير الإدارة العامة للمباحث العميد/نهاد الجعبري، وقيادة إدارة المباحث العامة.

وأفاد العميد الجعبري أن الجهود المبذولة متواصلة لإنهاء القضايا المقيّدة ضد مجهول، فضلاً عن التقدم بالوسائل التقنية للمصادر الفنية؛ لمحاربة الجريمة قبل وقوعها، ورصد المخططين لها، والقاء القبض على الجُناة؛ بهدف المحافظة على ممتلكات المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

وتم التأكيد على تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإرفادها بالمختصين ذوو الخبرة، وفتح قنوات تواصل مباشر ودائم مع النيابات الجزئية؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، فضلاً عن تكثيف واستمرارية الجهود المبذولة من لجنة تعزيز احترام حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب، والتأكيد على الآثار الإيجابية للجنة الرقابة والتفيش المنبثقة عنها، لمنع انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، واستشعار الرقابة الذاتية للعاملين في جهات إنفاذ والقانون، وطمأنة المواطنين بسيادة القانون على الجميع.