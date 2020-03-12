"الصحة" تبحث مع مؤسسة أسر الجرحى والشهداء قضايا هامة

غزة- الرأي

التقي المستشار القانوني للإدارة العامة للشئون القانونية أ. سعيد البطة، بوفد من مؤسسة الجرحى والشهداء نيابة السيدة أم جهاد الوزير، وتم الاتفاق على العديد من القرارات التي تهدف إلى تجويد الخدمة المقدمة في الوزارة الصحة و مؤسسة أسر الجرحى لصالح الجرحى وذوي الشهداء وبما يخدم الصالح العام.

حيث رحب أ. سعيد البطة بالوفد الزائر مثمنا في الوقت ذاته جهود مؤسسة الجرحى والشهداء في الحفاظ على النسيج الاجتماعي .

بدوره أشارأ. البطة إلى أن الإدارة تقدر الاهتمام الكبير التي توليه مؤسسة الجرحى في تقديم الخدمات للجرحى وذوي الشهداء موضحا أن الإدارة العامة للشئون القانونية على استعداد تام للتعاون مع مؤسسة أسر الجرحى والشهداء وعقد لقاءات لمناقشة وضع إجراءات العمل بين الطرفين وتم الاتفاق في اللقاء على عدة تفاهمات بشأن التقارير القضائية (إجمالي مرضي) وتقارير الحوادث القضائية وآلية التواصل في هذا الموضوع والتطرق لمهام اللجنة المشكلة من النيابة العامة وبعضوية وزارة الصحة بشأن اعتماد ادعاءات الحوادث القضائية.

من جانبه، أشاد وفد مؤسسة الجرحى والشهداء بحفاوة الاستقبال مؤكدا بأن الهدف من الزيارة يأتي من باب المسئولية الاجتماعية والعمل المشترك بين المؤسسة ووزارة الصحة بما يخدم الجرحى وذوي الشهداء وأبناء شعبنا الصابر.