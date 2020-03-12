وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة " تنظم ورشة عمل حول "تطور تقنيات التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع آليات للتعامل مع المفروشات والغسيل داخل أقسام مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تغلق ثلاث نقاط لتوزيع الغاز المنزلي غير مطابقة للسلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد وكالة الرأي الفلسطينية "البزم": الداخلية اتخذت في مراكزها عدة اجراءات للوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الصيدليات في الصحة تنفذ جولة رقابية على شركات المعقمات
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تبحث مع مؤسسة أسر الجرحى والشهداء قضايا هامة

12 آذار / مارس 2020 10:55

"الصحة" تبحث مع مؤسسة أسر الجرحى والشهداء قضايا هامة

غزة- الرأي

التقي المستشار القانوني للإدارة العامة للشئون القانونية أ. سعيد البطة،  بوفد من مؤسسة الجرحى والشهداء نيابة السيدة أم جهاد الوزير، وتم الاتفاق على العديد من القرارات التي تهدف إلى تجويد الخدمة المقدمة في الوزارة الصحة و مؤسسة أسر الجرحى لصالح الجرحى وذوي الشهداء وبما يخدم الصالح العام.

حيث رحب أ. سعيد البطة بالوفد الزائر مثمنا في الوقت ذاته جهود مؤسسة الجرحى والشهداء في الحفاظ على النسيج الاجتماعي .

بدوره أشارأ. البطة إلى أن الإدارة تقدر الاهتمام الكبير التي توليه مؤسسة الجرحى في تقديم الخدمات للجرحى وذوي الشهداء موضحا أن الإدارة العامة للشئون القانونية على استعداد تام للتعاون مع مؤسسة أسر الجرحى والشهداء وعقد لقاءات لمناقشة وضع إجراءات العمل بين الطرفين وتم الاتفاق في اللقاء على عدة تفاهمات بشأن التقارير القضائية (إجمالي مرضي) وتقارير الحوادث القضائية وآلية التواصل في هذا الموضوع والتطرق لمهام اللجنة المشكلة من النيابة العامة وبعضوية وزارة الصحة بشأن اعتماد ادعاءات الحوادث القضائية.

من جانبه، أشاد وفد مؤسسة الجرحى والشهداء بحفاوة الاستقبال مؤكدا بأن الهدف من الزيارة يأتي من باب المسئولية الاجتماعية والعمل المشترك بين المؤسسة ووزارة الصحة بما يخدم الجرحى وذوي الشهداء وأبناء شعبنا الصابر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟