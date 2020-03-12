"الصحة" تتخذ اجراءات احترازية داخل سيارات الاسعاف أثناء نقل المرضى

غزة- الرأي

قال د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه تم وضع اجراءات احترازية للحد من انتشار العدوى داخل سيارات الاسعاف والنقل أثناء نقل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، من خلال انتشار الميكروبات على الاسطح داخل سيارات الاسعاف أو اصابة السائق و مرضى آخرين يمكن نقلهم بعد ذلك في نفس السيارة ، سواء عن طريق التلامس للاسطح الملوثة او عن طريق الرذاذ.

وأكد على تدريب سائقي الاسعاف والمسعفين على أليات التعامل اثناء نقل المرضى، وتوعية السائقين حول طبيعة الامراض المعدية بما فيها فيروس كورونا، وطرق نقل العدوى، وطرق الوقاية،الى جانب التدريب على اليات غسل وتطهير الايدي،وآليات ارتداء وخلع الواقيات الشخصية.

وتطرق د.العبادلة الى مواصفات سيارة الاسعاف قائلا:"يفضل أن يكون مكان السائق مفصول تماما بواسطة حاجز مادي (زجاجي أو حديد أو الومنيوم) عن منقطة المريض،وأن تكون الاسطح المحيطة بالمريض جميعها مغطية بعازل يمكن تنظيفه وتطهيره،و الادوات والمستلزمات الطبية الموجودة بجوار نقالة المريض محدودة جدا، وللحاجة الضرورية فقط، مشددا على توفير سلة مهملات في الصالة الخلفية للاسعاف ويوجد بداخلها كيس أصفر اللون، للتخلص من النفايات، وجميع النفايات بكافة أشكالها تصنف نفايات معدية.

وشدد د.العبادلة على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة للسائق أثناء نقل المرضى بواسطة النقالة كالكفات الطبية، مريول طبي، كمامة جراحية، واقي للعينين (نظارة طبية، وواقي للوجه والعينين)،كما و يجب على السائق خلع الكفات الطبية بعد وضع النقالة واغلاق الباب الخلفي،و تطهير الايدي بالمطهر الكحولي بعد خلع الكفات الطبية وقبل الجلوس على مقعد القيادة.

وقال:"في حال أن المريض يستطيع السير على الاقدام ولا يحتاج للحمل على نقالة ودور سائق الاسعاف فقط القيادة فلا حاجة لارتدائه اي واقيات شخصية، فيما لو كانت منطقة السائق معزولة تماما عن صالة المريض،كما ويستوجب علي المسعف او المرافق الطبي للمريض ارتداء الواقيات الشخصية كاملة كالكفات طبية، مريول طبي، كمامة جراحية، واقي للعينين (نظارة طبية/واقي للوجه والعينين).

وشدد د.العبادلة على ضرورة التخلص من كافة المستلزمات الطبية الموجودة بجوار نقالة المريض، سواءا التي تم استخدامها او التي لم تستخدم في كيس النفايات الموجود في السيارة،وربط كيس النفايات بشكل جيد، ووضعه في حاوية النفايات التي تتواجد في الموقع الذي نقلت اليه الحالة المحولة.

بالاضافة الى تنظيف وتطهير الاسعاف مباشرة من الداخل وكافة الاسطح التي لامسها المريض، بعد نقل الحالة،وارتداء الواقيات الشخصية التالية قبل اجراء التنظيف للسيارة ( كفات شديدة التحمل، مريول غير منفذ للسوائل، كمامة طبية جراحية، واقي للعينين)، كذلك االتخلص من كافة المستلزمات الموجودة داخل الصالة الخلفية للسيارة، ومسح كافة اسطح السيارة بفوطة مبللة بالماء والصابون، مع الدعك والفرك اثناء التنظيف.

و لفت الى أن عملية التنظيف من الأعلى الى الأسفل، ومن المناطق الاكثر نظافة الى المناطق الاكثر اتساخا،كما أنه وبعد عملية المسح بالماء والصابون يتم تجفيف كافة الاسطح جيدا،ومن ثم مسح جميع الاسطح التي تم تنظيفها بواسطة فوطة مبللة بمحلول كلور بتركيز 500 جزء بالمليون،بالاضافة الى مسح جميع مقابض الابواب بواسطة فوطة مبللة بمحلول كلور بتركيز 500 جزء بالمليون،وتنظيف وتطهير النقالة بنفس الاليات السابقة ووضعها بعد ذلك داخل سيارة الاسعاف.