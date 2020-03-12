إدارة الصيدليات في الصحة تنفذ جولة رقابية على شركات المعقمات

غزة- الرأي

نفذ فريق التفتيش التابع للادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، وبمشاركة من مندوبي وزارة الاقتصاد والمباحث الطبية ، جولات رقابية على الشركات المصنعة والموزعة للمعقم الكحولي" كحول جل " الذي زاد الطلب عليه من قبل الجمهور في ظل الاجراءات الوقائية لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا

ونوه فريق التفتيش بعد الفحص من خلال مختبرات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة وجود عدد من الاصناف غير مطابقة للمواصفات و قد تم مصادرتها ،

و سيتم احالة ال،جهات المخالفة للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

علما أن الوزارة قامت بنشر الاصناف المعتمدة لديها علي صفحة الادارة العامة للصيدلة على الفيس بوك وسيتم تحديثها باستمرار .

وقد تم كذلك تحديد اسعار هذه المعقمات منعا للتلاعب باسعارها او احتكارها، اضافة لتحذير وتنبيه الادارة العامة للصيدلة، للمؤسسات الغير ملتزمة بالأسعار والتي تمارس الاحتكار و التلاعب بأسعار المعقمات والكمامات .