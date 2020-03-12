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تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي

12 آذار / مارس 2020 11:06

تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي
تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي

غزة- الرأي

في إطار تطوير قدرات أطباء وطبيبات الامتياز في إجراء البحوث والتحليل الإحصائي عقدت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية يوماً علمياً لاطباء الامتياز (الطب البشري) عن التحليل الاحصائي وذلك ضمن الدورة التنشيطية للأطباء الملتحقين ببرنامج امتياز الطب البشري بهدف تعزيز الجانب البحثي لديهم.

 وقدم خبير البحث العلمي والتحليل الاحصائي د.أيمن مصطفى أبومصطفى المحاضر بكلية فلسطين للتمريض، والحاصل على الدبلوم العربي المتخصص في الاحصاء الطبي، محاضرة علمية فيما يخص التحليل الاحصائي والذي أشار إلى أنه خلال اللقاء تم التعرف على أساسيات التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، وتمكين المشاركين من الإلمام بأنواع المتغيرات.
وتابع د. ابومصطفى أنه تم تعريفهم أيضا على كيفية اختيار منهجية الدراسة ومتغيراتها وعلاقتها بتصميم الاستبانة، فضلا عن كيفية تفريغ إجابات الاستبانة على برنامج SPSS، ومعالجتها وترتيب البيانات واختيار الاختبار الاحصائي المناسب وفق أهداف الدراسة، والتعبيرعن مخرجات SPSS وكتابة نص التحليل الاحصائي وكتابة النتائج والتوصيات.

فيما أبدى الاطباء المشاركون باللقاء تفاعلهم مطالبين بدورة مكثفة في هذا المجال لما لها من أهمية في مجال حياتهم العملية.

تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي 89349538_2543640905913755_401922244990730240_n 88426555_2543641029247076_6795853918405394432_n
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