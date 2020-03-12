وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة " تنظم ورشة عمل حول "تطور تقنيات التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع آليات للتعامل مع المفروشات والغسيل داخل أقسام مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تغلق ثلاث نقاط لتوزيع الغاز المنزلي غير مطابقة للسلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد وكالة الرأي الفلسطينية "البزم": الداخلية اتخذت في مراكزها عدة اجراءات للوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الصيدليات في الصحة تنفذ جولة رقابية على شركات المعقمات
أخبار » الأخبار الحكومية

مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم

12 آذار / مارس 2020 11:08

مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم
مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونسرفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني-35 ألف و539 معاملة للمواطنين خلال فبراير الماضي

 وجاء من ضمنها إصدار "8963" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظات الخمس.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 12606 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و842 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 1059معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 162معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 1058 معاملة و6768 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 66 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و16 معاملة ترخيص وتجديد كتبة عرائض، وإصدار 1853 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية2146 خدمة لموظفي الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟