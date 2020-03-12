مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني-35 ألف و539 معاملة للمواطنين خلال فبراير الماضي

وجاء من ضمنها إصدار "8963" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظات الخمس.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 12606 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و842 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 1059معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 162معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 1058 معاملة و6768 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 66 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و16 معاملة ترخيص وتجديد كتبة عرائض، وإصدار 1853 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية2146 خدمة لموظفي الوزارة.