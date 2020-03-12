"البزم": الداخلية اتخذت في مراكزها عدة اجراءات للوقاية من كورونا

غزة- الرأي

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن وزارته اتخذت جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فايروس "كورونا"، شملت مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، وتتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وتُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك .

ولفت في تصريح صحفي، إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتدعو القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات.

وشدد على المواطنين بضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

وحذر من ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، وتدعو إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.