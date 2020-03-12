وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة " تنظم ورشة عمل حول "تطور تقنيات التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضع آليات للتعامل مع المفروشات والغسيل داخل أقسام مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تغلق ثلاث نقاط لتوزيع الغاز المنزلي غير مطابقة للسلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد وكالة الرأي الفلسطينية "البزم": الداخلية اتخذت في مراكزها عدة اجراءات للوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُصدر أكثر من 35 ألف مُعاملة خـلال فبراير المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً علمياً بعنوان التحليل الاحصائي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الصيدليات في الصحة تنفذ جولة رقابية على شركات المعقمات
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد

12 آذار / مارس 2020 11:15

بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد
بلدية خان يونس تبدأ بتعقيم المتنزهات لمجابهة فيروس كورونا المتجدد

غزة- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ حملة تستهدف الوصول إلى كافة المتنزهات بالمدينة من أجل مجابهة فيروس كورونا المتجدد، وذلك من خلال تعقيم تلك المرافق العامة والتي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين سيما وأنها تعتبر أحد المتنفسات التي يؤمها السكان في ظل الظروف الراهنة.


وشدد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، على أن حملة تعقيم المرافق العامة والخدماتية قد انطلقت فعلياً قبل يومين من خلال تعقيم مركز خدمات الجمهور بمبنى البلدية الرئيس وتوزيع الكمامات والكحول الطبية على كافة الموظفين والعاملين بالمركز والمواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أبناء شعبنا وسلامتهم.


وشدد م. البطة على أن البلدية ماضية في حملات التعقيم لكافة المرافق الخارجية والداخلية، مبيناً أن الفريق الصحي بدائرة الصحة والبيئة بالبلدية شرع صباح اليوم بتعقيم متنزه حديقة الصداقة الايطالية الفلسطينية والواقعة في حي المحطة وسط خان يونس، وذلك من خلال رش الكحول الطبية في أرجاء مرافق المتنزه .


ودعا رئيس البلدية أبناء خان يونس إلى الحد من الذهاب للمرافق العامة التي يكون بها تجمعات كبيرة، وضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية للحفاظ على سلامتهم من خطر فيروس كورونا المتجدد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟