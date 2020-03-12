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مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح

12 آذار / مارس 2020 11:34

مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح
مديرية تعليم رفح تناقش بناء مدرسة مسقط مع بلدية رفح

غزة- الرأي

ناقش مدير الدائرة الإدارية في مديرية تعليم رفح  سمير الحوراني،  مع رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، آليات تسهيل بناء مدرسة مسقط الثانوية للبنين الواقعة بجوار مدرسة الدوحة بالمحافظة.

جاء ذلك، في مقر مبنى بلدية رفح، بحضور مدير وحدة تنفيذ المشاريع بالوزارة م. زياد أبو مصطفى،  ورئيس قسم الأبنية والمشايع بالمديرية م. محمد عيسى، وممثلين عن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وشركة الاتحاد الهندسي خطيب وعلمي، ومهندسي البلدية .

وقد اتفقت جميع الأطراف على تسهيل كافة الإجراءات والمهام لإنجاز بناء المدرسة في موعدها المحدد نهاية العام الحالي .

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