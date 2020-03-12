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التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس

12 آذار / مارس 2020 11:40

التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس
التعليم تعقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات التحلية في المدارس

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي،  دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه في المدارس بدعم وتمويل من مؤسسة الإغاثة الإسلامية.
وحضر الدورة مدير دائرة التثقيف الصحي بالوزارة د.عبد الكريم المجدلاوي ، و ومن إدارة الصحة المدرسية أ.مازن البطنيجي، وم. إبراهيم الأيوبي ومن الإغاثة الإسلامية م.عبد الله نبهان.
واستهدفت الدورة فنيين من جميع المديريات مع مساعدي رؤساء أقسام الصحة المدرسية بهدف رفع كفاءة العاملين في كيفية التعامل مع مشاكل المحطات و رفع قدرة العاملين على تشغيل وصيانة المحطات و كيفية التعامل مع المواد الكيماوية فيها.
 

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