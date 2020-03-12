العلاقات العامة في شرطة رفح تنفذ "113 "مهمةً خلال فبراير

رفح- الرأي

نفذَّت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة 113مهمةً ونشاطاً خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير العلاقات العامة في شرطة رفح المقدم حجاج الجبالي أن العلاقات العامة أنجزت خلال شهر فبراير "19 "قضية محولة من النيابة، و"22 "شكوى مالية و"4 "شكاوى عائلية.

وقال إن العلاقات العامة تعاملت مع "12 "شكوى اعتداءات،"4 شكاوي عامة، "8 "أنشطة متعلقة بالتوعية المجتمعية، "19 " نشاطًا للأسرة والطفولة.

وأشار المقدم الجبالي إلى تنفيذ العلاقات العامة" 25" نشاطا بالإضافة لاسترداد"18030 شيكل،" 2100 "دولار، "34600" دينار أردني لصالح قضايا وشكاوى مالية.