" الزراعة" تختتم البرنامج التدريبي للموظفين الجدد

غزة- الرأي

اختتمت دائرة التنمية البشرية بالتعاون بين ادارات ودوائر ومديريات الزراعة البرنامج التدريبي للموظفين الجدد، وذلك من خلال جولة في محافظة خانيونس.

حيث تم زيارة كل من (مديرية الزراعة ومحطتي التجارب والاستزراع السمكي، والمحجر البيطري، و مزرعة بيروحاء للنخيل البرحي،والإدارة العامة للمحررات) حيث بدأ البرنامج قبل أسبوعين للموظفين الجدد، واستمر لعشرة أيام متتالية تم تعريف الموظفين فيها على جميع الادارات والدوائر والمديريات التابعة للوزارة بجميع افرعها ومقراتها الادارية والفنية وعلى مهام وطريقة سير العمل في كل إدارة.



وفي نهاية البرنامج وجه د. إبراهيم القدرة وكيل الوزارة حديثه للموظفين الجدد بعد استلام عملهم حاثهم على ان يكونوا على قدر المسئولية في حمل الأمانة الموكلة لهم والانطلاق في العمل بجد واجتهاد في ميدان العمل والارتقاء بأنفسهم حتى يكونوا جديرين بالارتقاء.



وتمنى القدرة لهؤلاء الموظفين مستقبلاً مشرقاً في خدمة وطنهم والحفاظ على الأمانة الوظيفية والنزاهة التي تميز العمل الحكومي، ودعاهم لاستقبال وظيفتهم الجديدة بروح إيجابية والبحث عن سبل الإبداع والابتكار كلٌ في مجاله.



كما وجه شكره الى مدير وطاقم العمل في دائرة تنمية الموارد البشرية على نجاحهم في تنظيم البرنامج التدريبي، كما شكر جميع مدراء الإدارات ودوائر الوزارة الذين شاركوا في الأيام التدريبية لهذا البرنامج.

