"الأوقاف" توضح خطوات تقديم الشكاوى الحكومية المحوسبة

غزة- الرأي

أكدت مدير دائرة التنسيق بوحدة مجلس الوزراء ودائرة الشكاوى بوزارة الأوقاف أ. عماد اللخاوي ، أن وزارته اتخذت اجراءات محوسبة للتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، موضحاً الخطوات الواجب اتباعها من قبل الموظفين والمواطنين في حال رغبتهم تقديم أي شكوى.

وأشار اللخاوي إلى أن هذه الإجراءات تأتي من باب اهتمام الوزارة والجهة المسؤولة عن إدارة الملف بتسهيل استقبال شكاوى واستفسارات واقتراحات الجمهور والمتعاملين مع الوزارة؛ وتحويلها للجهة المختصة لمعالجتها وإعلام المشتكى بالحلول والإجراءات المتعلقة بشكواه.

وبين أن دائرته تسعى من خلال هذه الخطوات الى متابعة قضايا المواطنين وإنصاف المظلومين لتحقيق الأمن والأمان لهم, منوهًا الى أنه تم استقبال العديد من الشكاوى وتم معالجتها مع جهات الاختصاص, مؤكدًا وجود جدية في العمل لإيجاد حلول كفيلة بإنصاف المواطنين والموظفين المشتكين بما يحقق رد الظلم عنهم.

وكشف اللخاوي عن وجود تقييم مستمر لنظام عمل وحدة الشكاوى وتقديم الاقتراحات والتعديلات اللازمة بما يتلاءم مع المصلحة العامة, ويتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها, مشيرًا الى أن الأوقاف تسعى للمساهمة في تحسين الأداء الحكومي, خاصة بعد عن استحداث وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

ودعا الراغبين في تقديم الشكاوى الدخول على صفحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الخدمات الالكترونية الحاسوب الحكومي واتباع الخطوات اللازمة لتقديم الشكوى من خلال الرابط التالي https://complaints.eapp.gov.ps/