وزارة العمل تناقش اجراءات الوقاية في الحرف الخطرة مع بلدية جباليا

غزة- الرأي

شاركت مديرية عمل محافظة شمال غزة، ممثلة برئيس قسم التفتيش وحماية العمل عيسى كمال راضي في الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية جباليا النزلة.

جاء ذلك لمناقشة إجراءات الوقاية والسلامة في الحرف الخطرة.

وحضر الاجتماع ممثلين عن بلديات الشمال، والدفاع المدني، والشرطة، واللجنة الشعبية للاجئين – مخيم جباليا، وكلا من وزارة الصحة، والتعليم، والحكم المحلي والأوقاف.

حيث أفاد راضي أن الاجتماع هدف إلى استخلاص الدروس والعبر من حريق النصيرات تفاديا لحدوث حوادثومشابهة قد تشكل خطرا على حياة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حياة العاملين بالمنشآت الخطرة والمواطنين على حد سواء، على ان تنفذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن لجنة الطوارئ تعمل على إعداد جدولة للمخاطر المحتملة وتحديد أوزانها النسبية من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث الخطر والجهات المسؤولة عن التعامل معه.

بدوره، أكد رئيس بلدية جباليا النجار، أن حياة الإنسان هي الأولوية بالنسبة لنا وللجنة الطوارئ في محافظة الشمال. وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على تشكيل هيئات ولجان تهدف إلى مراجعة إجراءات السلامة في كافة الحرف الخطرة وذلك حفاظا على سلامة العاملين والمجتمع.