انتشار الإشاعات أخطر من فيروس «كورونا»

غزة- الرأي

أحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

ومما لا شك فيه، أن مواقع التواصل الاجتماعي، قصّرت المسافات، وأذابت الحدود بين بلدان العالم أجمع، فقد اتخذ كثيرون من الأخبار والمعلومات التي تبثها، موجهاً، ومرشداً لهم، دون تحري الدقة والمصداقية، والوقوف على المزيف منها من الحقيقي، والشائعة من الواقع.

خصوصاً أن المتتبع للشائعات التي تروجها هذه المواقع، يجد أنها باتت تطال قطاعات حساسة، كالقطاع الصحي والأمني والمناخي والاقتصادي، والأخطر، هو انسياق أفراد المجتمع خلف هذه الأكاذيب، بل والمساهمة في نشرها وتداولها، عن عدم دراية ووعي في التعامل معها.

مختصون قالوا إن الشائعات، وتحديداً المتعلقة بالأوبئة، وعلى سبيل المثال، فيروس كورونا، تهدد سلامة واستقرار المجتمع، داعين إلى عدم التجاوب معها، وملاحقة مروجيها قضائياً، وتغليظ العقوبات عليهم، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لأفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة.

بدورها؛ دعت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجهات المختصة إلى تتبع المنشورات المضللة التي تهدف الى بث الاشاعات وزعزعة المواطنين وارباك المنظومة الصحية.

وجددت الصحة في بيان لها، تأكيدها أن قطاع غزة لايزال خالياً من فيروس كورونا الجديد.

وعبرت الوزارة عن تقديرها الرفيع لدور الإعلاميين في نشر الرسائل الإعلامية المتزنة استناداً للمعلومات الرسمية التي تنشرها الوزارة حول فايروس كورونا الجديد ( كوفيد19) لوضع الجمهور في حقيقة الوضع الصحي لقطاع غزة أولاً بأول وتعزيز الجبهة الداخلية.

وأهابت بالجميع للتحلي بالمسؤولية الاخلاقية والدينية والوطنية في محاربة الشائعات والابلاغ عن مثيريها ومتابعة ما ينشر من معلومات متتابعة من وزارة الصحة والجهات الرسمية حول المرض.

من جانبها؛ قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة إنها استدعت مواطناً من شمال قطاع غزة، على خلفية قيامه بترويج شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمعلومات كاذبة حول حالات إصابة بفايروس كورونا في غزة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، أن الشرطة أخلت سبيل المواطن بعد توقيعه على تعهد بعدم تكرار ذلك.

ودعت الشرطة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، مؤكدة أنها لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات.

أما المكتب الإعلامي الحكومي فأصدر تصريحًا هامًا بخصوص نشر معلومات ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس كورونا.

وأهاب بالنشطاء والصفحات الإخبارية عبر التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي اخبار متعلقة بفيروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة او الناطق باسمها او اللجنة الطبية لمواجهة الفيروس، في ظل ضوء تكرار نشر معلومات ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس كورونا ونسبها لشهود عيان أو مصادر مجهولة.

وأكد المكتب الإعلامي، أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة ترويج الإشاعات.