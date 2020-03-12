نتيجة كورونا.. معلمون يدرسون طلبتهم أون لاين عبر فيسبوك

غزة-الرأي- سامي جاد الله

في ظل أزمة الطواري وتعطيل الدراسة بسبب "أزمة مرض كورونا" حرص العديد من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة على التواصل مع الطلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو واتس أب لاستكمال المنهاج الدراسي أو المراجعة معهم في الوحدات التعليمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار المبادرات التعليمية التي تنفذها الطواقم التعليمية وتشجعها وزارة التربية والتعليم العالي .

والمعلمة أماني عاطف الخضري نموذج من هؤلاء المعلمين والمعلمات حيث فعّلت مجموعة خاصة عبر الفيسبوك للتواصل مع أمهات طلبتها من الصف الثاني في مدرسة البراق الأساسية ب بمديرية تعليم غرب غزة

وتقول المعلمة أماني:" أقوم بشكل دوري بالتواصل مع الأمهات والأطفال وإرسال نصوص الاستماع لهم والتفاعل بشكل مباشر مع كل طالب على حدا في تعليمه منهاج اللغة العربية والرياضيات من خلال القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، كما أُتابع الطالب وهو في بيته في كيفية تعلمه بحضور الأمهات ضمن مجموعة فيسبوك".

وأوضحت أنها حرصت على ذلك تحت هدفين أولاً تعويض الطلبة ما فاتهم من دروس، وثانياً الحرص على عدم انقطاعهم عن التعليم.

وفي نفس السياق تنفذ المعلمة ياسمين أبو جامع من مدرسة عبسان بمديرية شرق خانيونس حصصاً دراسية عبر مجموعات الفيسبوك.

وتقول في هذا الشأن:" أُجهّز للحصة الدراسية كأنها في أمر الواقع وأُنفذها بشكل الكتروني من خلال التواصل المباشر مع الأطفال كما أحرص على النقاش مع الأطفال وسماع صوتهم و تقديم التعزيز والتشجيع المناسب لهم.

ويوضح معلم المرحلة الأساسية بشمال غزة زياد أبو شرخ أنه استخدم فكرة المعلم الالكتروني خلال السنوات الماضية واليوم يزيد من تفعيلها عبر فيسبوك والمجموعات التعليمية.

وأضاف المعلم زياد: وجود الطالب في الفصل والمدرسة هو الأمر الطبيعي وهو الأصل لكن في حال وجود فترة التعطيل للدراسة والطوارئ يجب أن نسخر إمكانياتنا لخدمة الطلبة بأي وسيلة.

وأضاف: هناك جهود مميزة لمعلمين في القطاع لاستخدام التعليم الإلكتروني من خلال شرح المنهاج وارسال الدروس التعليمية والأسئلة والاجابات والتدريبات وهي جهود لها الأثر المميز في التحصيل الدراسي للطلبة

وعبر عدد من أولياء الأمور عن شكرهم لجهود ومبادرات المعلمين في هذا المضمار.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي شرعت بالتوسع في التعليم الإلكتروني عبر الإذاعة التعليمية وموقع روافد بحيث تبث دروس مصورة لجميع المراحل الدراسية.

رابط الفيديو / https://www.facebook.com/100004737150928/videos/1509562709211620/