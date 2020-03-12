تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح لمواجهة "كورونا"

غزة - الرأي

بدأت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تجهيز مستشفى ميداني في معبر رفح البري ضمن إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع فيروس "كورونا".

وقال مدير دائرة الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير لـ "الرأي" إن المستشفى الميداني سيكون بسعة (30) سرير للحالات العادية، ومن (6-8) سرير للعناية المركزة، متوقعًا الانتهاء من أعمال المستشفى وافتتاحه مع بداية الأسبوع المقبل.

وذكر ضهير، أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية في المناطق الصحية للرعاية الأولية التابعة للجنة المركزية يتم من خلالها التحقق من سلامة الإجراءات اللازمة، وتنفيذ السياسات العامة ورفع التقارير الدورية.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية لجميع العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وإرشادهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يومًا، واتباع الارشادات الصحية الوقائية ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.