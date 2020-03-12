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في المقار ومراكز الخدمة

الشرطة تشرع بإجراءات الوقاية من "فيروس كورونا"

12 آذار / مارس 2020 02:22

غزة- الرأي:

شرعت المديرية العامة للشرطة بوزارة الداخلية إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، داخل المقار الشرطية ومراكز تقديم الخدمة للجمهور، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية بالخصوص.

وفي هذا الصدد، عقد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، اجتماعاً – صباح اليوم الخميس – لمجلس قيادة الشرطة، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تم إقرارها، بالتعاون مع الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية، وسائر الجهات المختصة.

وأكد اللواء صلاح على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين ومنتسبي جهاز الشرطة، والنزلاء.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الأربعاء، اتخاذها جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فيروس "كورونا"، تشمل مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، إن الوزارة تتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وتُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك.

وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتدعو القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات"، مؤكداً على ضرورة تقيّد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

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