الدفاع المدني يرفع حالة الجهوزية للتعامل مع المنخفض

غزة- الرأي:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني رفع حالة الجهوزية داخل إداراتها؛ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتعرض لها البلاد حالياً.

وأوعز اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني لقيادة المحافظات والإدارات المختصة بتفقد جاهزية المعدات والآليات والمركبات، للتعامل مع أية آثار للمنخفض الجوي، نتيجة العاصفة الرملية وسرعة الرياح وهطول الأمطار.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين لأخذ التدابير الوقائية لتجنب مخاطر المنخفض، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عنها.

كما دعت المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل وقت الذروة إلا للضرورة.