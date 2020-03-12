بيان صادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

غزة- الرأي:

تتابع لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة باهتمام كبير المستجدات والإجراءات المتعلقة بفايروس كورونا، وفي هذا السياق تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم وزارة الصحة وكافة المؤسسات الأخرى من أجل حماية المواطنين من الإصابة بهذا الفايروس، كذلك تهيب اللجنة بضرورة تحلي المواطنين الكرام بالمسؤولية والالتزام، وعطفاً على توصيات الجهات الحكومية المختصة، فقد تقرر ما يلي:

1. منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى.

2. يخضع كافة الوافدين عبر المعابر للحجر الإلزامي.

3. تمديد قرار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الحالي، على أن يتم التقييم بشكل أسبوعي.

4. استمرار تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفايروس.

5. التأكيد على التزام المواطنين العائدين لقطاع غزة قبل نفاذ هذه القرارات بتنفيذ اجراءات الحجر، وكل من يخالف التعهد سيخضع للمساءلة القانونية.

6. ندعو المواطنين للامتناع عن إقامة التجمعات الكبيرة، وذلك حفاظاً على صحتهم وأرواحهم.

7. التأكيد على الاهتمام الكامل بالإجراءات الوقائية وفقاً لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات وتوجيهات.

8. توخي الحذر في تناقل الأخبار، وعدم نشر أي أخبار متعلقة بفايروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة، ونؤكد بأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

- يبدأ العمل بهذه الإجراءات من صباح يوم غدٍ الجمعة 13/03/2020م

نسأل الله السلامة لأبناء شعبنا

لجنة متابعة العمل الحكومي

الخميس ١٢مارس٢٠٢٠م