مانشستر يونايتد يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي وبازل يحقق مفاجأة

وضع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قدما في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على مضيفه لاسك لينز النمساوي بخماسية نظيفة الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وافتتح أوديون إيغالو خماسية المان يونايتد في الدقيقة 28، قبل أن تتوالى الأهداف في الشوط الثاني عن طريق ديفد جيمس وخوان ماتا وماسون غرينوود وأندرياس بيريرا في الدقائق 58 و82 و90 و92.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب الأولد ترافورد بمدينة مانشستر، في مهمة سهلة للشياطين الحمر الذي ضمن التأهل بنسبة كبيرة.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، حقق بازل السويسري مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة، بينما تغلب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي بهدف دون رد.