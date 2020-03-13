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أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من دوري الأبطال

13 آذار / مارس 2020 02:39

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أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه ليفربول الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه عليه 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الدور ثمن النهائي.

وسجل لاعب ليفربول، الهولندي جيورجينيو فاينالدوم الهدف الوحيد في الوقت الأصلي من المباراة برأسية متقنة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين بعد تعادلهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1)، عقب انتهاء مباراة الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد لصالح أتلتيكو.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول.

وانتفض الفريق الإسباني وسجل هدفين متتاليين عن طريق نجمه ماركوس لورنتي في الدقيقتين 97 و106.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء سجل ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو.

وانتهت المباراة لصالح أتلتيكو 3-2 بعد التمديد، ليتأهل على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

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