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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2440 ) الجمعة 13/3/2020
أخبار فلسطينية
قطر توزع المساعدات الأولى على متضرري حريق النصيرات وعدد الضحايا يرتفع لـ 16
الحكومة الفلسطينية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 31
الحية يتحدث عن "حريق النصيرات" و"كورونا".. تفاصيل جديدة!
تعليق الدراسة ومنع السفر.. قرارات هامة تصدرها غزة لمواجهة "كورونا"
حوار مشعل: قيمة القادة تكبر بقدر احترامهم أدوار الآخرين
وزارة الأوقاف تدعو المواطنين للصلاة في منازلهم منعاً لتفشي "كورونا"
غزة: اغلاق المؤسسات التعليمية وتكثيف الاجراءات تحسباً من "كورونا"
اشتية: نتعامل مع أزمة "كورونا" كقضية وطنية يشارك الجميع فيها
الصليب الاحمر يؤكد الغاء برنامج زيارات الاسرى في سجون الاحتلال
لقاء حواري بغزة حول دور الإعلام بنبذ شائعات كورونا
مشفى ميداني بمعبر رفح تحسبًا لـ"كورونا"
هنية يصدر سلسلة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا
أخبار إسرائيلية
حجر صحي للعاملين بالسفارة الأميركية في تل أبيب
استبعاد تشكيل جانتس حكومة بدعم «المشتركة»
نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة كورونا في إسرائيل
"نتنياهو" يدعو لحكومة طوارئ ويعلن تعليق التعليم
بحث إمكانية إغلاق المدارس والجامعات بـ"إسرائيل"
اخبار دولية
واشنطن: أثرنا مع إسرائيل هدمها بيوت الفلسطينيين
موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية
العالم يسجل 127 ألف إصابة بـ”كورونا” بينها 4687 وفاة
منظمة الصحة العالمية تعلن كوفيد-19 "جائحة"
أخبار عربية
مصر.. أكثر من عشرين مصابا باصطدام قطارين بمنطقة إمبابة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
«كورونا»: الغزيون يتركون التندر ويترقبون أخبار الفيروس بقلق… تقليل السلام بالأيدي وإجراءات وقائي…
الاحتلال يمدد إغلاق غزة ويضع قيودا على العمال بزعم مواجهة “كورونا”
القيادة الفلسطينية تندد بالخطط الأمريكية لتمرير “صفقة القرن” وترفض تزييف التاريخ في القدس…
الشرق الاوسط
إسقاط صفة الفلسطينيين عن سكان القدس يقابل برفض واسع
الخليج الإماراتية
مواجهات واعتقالات مع الاحتلال في الضفة والقدس
الأهرام المصرية
مسئول فلسطيني: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الضفة الغربية إلى 31
الشروق المصرية
لجنة المتابعة الحكومية في غزة: منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعتدي بشكل صارخ على حرمة المسجد الأقصى
الغد الأردنية
مستوطنون يهاجمون أملاكا فلسطينية بنابلس
الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109
الشرق القطرية
صرف الدفعة الأولى من منحة صاحب السمو لمتضرري حريق النصيرات بغزة
الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تنفذ صفقة القرن في الأقصى
عيسى: إجراءات الاحتلال تستهدف تغيير معالم القدس
قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"هيئة العودة" تلتقي بانتصار الوزير
الصحة بغزة: ارتفاع وفيات "حريق النصيرات" إلى 17
الأسير مهند مطحنة يُواصل إضرابه لليوم الثامن
عيسى: إجراءات الاحتلال الأحادية بالقدس تستهدف تغيير معالمها
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يعتقل شابين بالقدس ويهدم منشآت شرق بيت لحم
صراعات الأحزاب في (إسرائيل).. تفضح أكذوبة "الدولة الديمقراطية"
القدس المحلية
إغلاق حاجز الجلمة أمام الإسرائيليين... قرار بمنع حاملي الهوية الإسرائيلية من دخول الضفة ومزيد من الحواجز
ملحم: نتائج فحوصات (28) عينة من جميع المحافظات تظهر خلوها من
محافظ نابلس يغلق المنتزهات والحمامات التركية
ضبط أغذية منتهية الصلاحية في جنين
الدفاع المدني في جنين ينفذ 20 عملية تدخل
غزة: اغلاق المؤسسات التعليمية وتكثيف الاجراءات تحسباً من "كورونا"
وفاة طفلة سقط عليها برميل ماء بسبب الرياح القوية في البريج
مصنع فلسطيني يبدأ بانتاج 10-15 ألف كمامة يوميا
الأتيرة: لا إصابات بفيروس كورونا في نابلس
الحياة الجديدة
مجدلاني يبحث مع مؤسسات دولية التدخلات العاجلة لمساعدة القطاعات
ألف وجبة غذائية من القدس دعما لبيت لحم
الشرطة: توخي الحيطة والحذر خلال المنخفضات الجوية
أبو أسعد ل "الحياة الجديدة" المنخفض سيشتد في هذه الساعة
المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة في عملها
إقتحام 4 أقسام في "عوفر" بينها قسم الأشبال
الأيام
لا إصابات جديدة بفيروس كورونا ونتائج العينات من بلدتي جبع وحزما سلبية
»القبض على 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة حول كورونا
عزل 19 أسيراً و15 سجاناً في "عسقلان" بسبب "كورونا"
وكالة صفا
مقاومون يطلقون النار على سيارة مستوطنين غرب رام الله
الاحتلال يبلغ "الصليب الأحمر" بوقف برنامج زيارة الأسرى
لجنة "حي المواصي" بخان يونس تستعد لفتح وتأهيل شوارع فرعية
حماس تطالب بوقف رئيس بلدية النصيرات لإكمال التحقيقات بالحريق
التشريعي يعقد جلسة لبحث الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية
"الاتصالات" تحذر الشركات من ترويج أخبار غير رسمية عن "كورونا"
الاحتلال يحتجز حافلة عند حاجز زعيم شرق القدس
أهالي وادي الربابة بسلوان يطردون موظفي الاحتلال من أراضيهم
أونروا تجدد تعليق الداوم بالمدارس لأسبوع
وكالة الرأي الفلسطينية
بيان صادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة
الدفاع المدني يرفع حالة الجهوزية للتعامل مع المنخفض
الداخلية : فتح معبر رفح باتجاه الوصول فقط
صور الشرطة تشرع بإجراءات الوقاية من "فيروس كورونا"
تقرير انتشار الإشاعات أخطر من فيروس «كورونا»
المساعدات الملغومة.. أسلوب مخابراتي جديد لإسقاط المواطنين
وزارة العمل تناقش اجراءات الوقاية في الحرف الخطرة مع بلدية جباليا
فلسطين اليوم
لا اجراءات وقائية.. ناشط حقوقي: قلقون على حياة الأسرى من فيروس كورونا
إعلاميون ومثقفون يطالبون بتشكيل مركز إعلامي موحد لإدارة أزمة "كورونا"
الاحتلال ينصب حواجز في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة
بالصور "صحتك بالدنيا".. مبادرة شبابية لمواجهة فيروس كورونا
إصابة طفل بجروح جراء تعرضه لحادث سير في رفح
سما نيوز
"التنين".. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين حتى الأحد المقبل
رئيس بلدية النصيرات يؤكد إقالته من منصبه على خلفية أحداث الحريق الأليم
خاصة بغزة.. اشتية يدعو المواطنين لعدم مغادرة البيوت تخوفاً من شدة الرياح
السفير زملط يبحث مع وزير بريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين
اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد حمايل
الرئيس يهاتف السفير الخالدي للاطمئنان على أبناء شعبنا في سوريا
الكسواني يدعو الوافدين إلى الأقصى للإلتزام بتعليمات وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية
التزامات حقوق الانسان في اجراءات مكافحة كورونا.. بقلم: بهجت الحلو
الرئيس يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ظل أزمة فيروس "كورونا"
الرئيس يهاتف حلس للاطمئنان على أهالي قطاع غزة
الرئيس عباس يهاتف قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات
عرب 48
غزة: العمل على إنشاء مستشفى ميداني لمواجهة كورونا
اعتداءات للمستوطنين في نابلس والاحتلال يهدم منزلا في بيت لحم
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
فرض الحجر الصحي على أسرى في سجون الاحتلال
وكالة وفا
محافظ جنين ومدير الصحة يفتتحان المركز الكوري كمستشفى..
زملط يبحث مع وزير بريطاني العلاقات الثنائية بين البل..
الرئيس يستجيب لمناشدة عائلة الطفلة وفاء الزعنون ويوع..
الرئيس يشيد بجهود القطاع الخاص ومؤسساته الصحية
الرئيس يجري اتصالا مع الوزير حسين الشيخ ويشيد بدوره ..
إصابة مواطنين بحادث انقلاب مركبة جنوب جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 آذار (مارس)
- 2002م استشهد الصحفي الإيطالي رفائيل تشيريللو الذي يعمل في صحيفة كورييرا ديلا سيرا الايطالية بعد أن فتح جنود الاحتلال النار عليه وسط مدينة رام الله في مخيم قدوره .
- 2002م عملية فدائية وقعت في شمال فلسطين حيث تسلل اثنان من المقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله واشتبكا مع وحدة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة عدد آخر.
- 1994م القوات الإسرائيلية تقتل لاجئا فلسطينيا في مخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.
- 1985م الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على منطقة مار الياس في البقاع اللبناني وتوقع خسائر مادية.
- 1957م تم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، حيث تأسست إمارة شرق الأردن في مؤتمري القاهرة والقدس عام (1920و1921)، باتفاق تشرشل والأمير عبد الله الذي تبخرت آماله في محاربة فرنسا وتحرير دمشق، انتقاماً لأخيه فيصل الذي خلعته فرنسا عن عرش سورية، عندما لوح له تشرشل بالإمارة رغم معارضة والده واخواته، الذين كانوا يدركون أن هدف بريطانيا من وراء ذلك هو اختزال مطالب العرب وتعهداتها للشريف في أضيق نطاق.
- 1948م مهاجمة الهاجانة الإسرائيلية قرية الحسينية لليوم الثاني على التوالي في الجليل فهدمت بيوتها بالمتفجرات واستشهاد أكثر من 30 عربيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة بالإضافة إلى تدمير كبير في الممتلكات والبيوت.