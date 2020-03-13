النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2440 )  الجمعة 13/3/2020

2002م عملية فدائية وقعت في شمال فلسطين حيث تسلل اثنان من المقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله واشتبكا مع وحدة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة عدد آخر.

1957م تم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، حيث تأسست إمارة شرق الأردن في مؤتمري القاهرة والقدس عام (1920و1921)، باتفاق تشرشل والأمير عبد الله الذي تبخرت آماله في محاربة فرنسا وتحرير دمشق، انتقاماً لأخيه فيصل الذي خلعته فرنسا عن عرش سورية، عندما لوح له تشرشل بالإمارة رغم معارضة والده واخواته، الذين كانوا يدركون أن هدف بريطانيا من وراء ذلك هو اختزال مطالب العرب وتعهداتها للشريف في أضيق نطاق.