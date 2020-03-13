"الطقس "استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

غزة-الرأي

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ، وتكون الأجواء مغبرة في فترة الظهر والعصر بشكل عام ، وتهطل الأمطار على جولتين في الصباح الباكر وفي ساعات المساء والليل مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً ، بحيث تتوقف الأمطار بعض الوقت مع طقس مغبر خصوصاً في المناطق الجنوبية والوسطى، وفي ساعات الليل تكون الاجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً بمشيئة الله في الشمال وأجزاء من الوسط . الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة أحياناً ،والله تعالى اعلم