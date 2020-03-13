التوجيه السياسي يُنفذ عدد من الأنشطة السياسية والتوعوية

غزة-الرأي

ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة كلمة تعبوية عن "الثوابت الوطنية" خلال طابور أركان لضباط وجنود قوات الأمن الوطني وجيش التحرير بحضور العميد جهاد محيسن قائد الأمن الوطني، كما ألقت محافظة غزة سلسلة دروس توعوية في مصليات الأجهزة الأمنية بمقر الجوازات

من جانب آخر نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الشمال يوم معايشة للشرطة النسائية.

في سياق آخر ألقت النقيب نجاح البطنيجي مديرة الوحدة النسائية بالتوجيه السياسي كلمة عن معاناة الأسرى خلال مشاركة الهيئة بالوقفة التضامنية مع الأسري أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى جولة ميدانية على الأجهزة الأمنية والشرطية بمحافظة الوسطى شملت كل من " الأمن الوطني والدفاع المدني وشرطة المعسكرات بالمحافظة.

وقد اختتمت أيضاً الهيئة بمحافظة الوسطى دورة أحكام تأهيلية برواية حفص عن عاصم ل15 ضابط من مركز دير البلح.

كما ألقت الهيئة بمحافظة خان يونس كلمة توعوية خلال طابور أركان للشرطة البحرية وكلمة توعوية لنزلاء المركز الغربي.