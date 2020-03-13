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اتصالات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة طوارئ

13 آذار / مارس 2020 04:44

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أجرى قبيل منتصف الليلة الماضية، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اتصالًا هاتفيًا مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه لم يصدر أي بيانات حول نتائج ذلك الاتصال من أي جهة كانت.

وسبق ذلك أن أبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمقترحه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا. فيما رحب ريفلين بذلك وأبدى استعداده باحتضان أي لقاء بين الجانبين.

وأكد غانتس قبل تلك الاتصالات، إن حزبه يدرس ويناقش إمكانية الانضمام لهذه الحكومة.

وقبيل تلك الاتصالات، دعا نتنياهو إلى تشكيل هذه الحكومة، بدون أن تكون مدعومة من القائمة العربية المشتركة التي وصف أعضائها بأنهم "إرهابيون".

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