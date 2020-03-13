أبو الريش: جهود فرقنا الصحية الاحترازية من فيروس كورونا متطورة وكبيرة جدا

غزة-الرأي

ثمن وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش جهود الكوادر والفرق الصحية العاملة في وزارته والتي تبذل جهوداً ضخمة ومتطورة باستمرار وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس "كوفيد "19 والمعروف بـ "كورونا".

وأشار وكيل الوزارة خلال اجتماع مجلس الوزارة والذي انعقد الخميس بمقر الوزارة بمدينة غزة، إلى أن الفرق الطبية في غزة تواصل العمل على مدار الساعة وتبذل جهوداً على صعيد التجهيزات الطبية والتوعية والتثقيف الصحي واجراء الفحوصات الأولية والمخبرية للتأكد من خلو القطاع من الفيروس وضمان السلامة المجتمعية لشعبنا في قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة : " إن ما يحدث من انتشار الفيروس في دول متقدمة من العالم يمثل مشهداً خطيراً، حيث لا نمتلك مثل جهوزية هذه الدول ولا امكانياتها ولكن لدينا عمل كبير واستجابة مبكرة منذ اللحظة الأولى للوقاية من المرض وكوادر صحية تعمل على أرض الميدان بأقصى ما بوسعها لحماية شعبنا".

ودعا وكيل الوزارة قادة الرأي في المجتمع إلى دعم الجهود الاحترازية التي تبذلها الكوادر الصحية والتي تأتي ضمن توصيات منظمة الصحة العالية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة مركزة ويقظة مع المرض الذي أضحى يمثل وباءً عالمياً وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

واستمع د. ابو الريش للإجراءات التي اتخذتها الادارات المختلفة على صعيد دائرة الطب الوقائي والمشافي ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات والصيدلة، إلى جانب الجهود المبذولة مع المنظمات الصحية الدولية في متابعة وتوفير الاحتياجات الطبية لمكافحة المرض.

كما استمع د. ابو الريش إلى تقارير مفصلة من قبل الطب الوقائي حول انتشار الفيروس على الصعيد العالمي، وتوافر المواد المخبرية اللازمة للفحص داخل قطاع غزة، والجهود التي تبذل على صعيد تدريب الفرق الصحية داخل المستشفيات واعداد مناطق مخصصة داخل المستشفيات لاستقبال الحالات حال حدوثها .

وثمن وكيل وزارة الصحة تكاتف القطاع الحكومي في قطاع غزة واسناده للخطوات المبذولة من قبل وزارة الصحة، والذي تمثل في التجهيز للمشفى الخاص بالعزل والرعاية الصحية في معبر رفح وتوفير التجهيزات اللازمة للقطاع الصحي.

واختتم وكيل وزارة الصحة الاجتماع بالتأكيد على البقاء على الجهوزية العالية لدى الفرق الصحية ورفع مستوى التركيز واليقظة، للتعامل مع الفيروس الذي أضحى وباءً عالمياً.

ويعد قطاع غزة وحتى لحظة اعداد التقرير من المناطق التي لم تسجل أي حالة اصابة بالمرض، وفقا للفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة لعدد من العائدين وعلى الرغم من ذلك اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة، حال انتقال المرض وذلك وفقاً لمحددات منظمة الصحة العالمية.

