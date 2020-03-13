الصفدي :تعزيز المناعة والنظافة الشخصية أساس لمواجهة فيروس كورونا

غزة-الرأي

أكد د.بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة ، أن الدائرة تسعى بشكل متواصل لتوعية المجتمع حول فايروس كورونا من خلال اللقاءات التثقيفية وتوزيع المواد المطبوعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل تغيير سلوكيات الأفراد الصحية وتعزيز طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وبين أن فرق التثقيف الصحي تعمل على مدار الساعة لتوعية المواطنين ،حيث تم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية التوعوية لمختلف فئات المجتمع باستهداف نحو (3500) مواطن.

وأشار الى انه تم طباعة نحو 22 ألف مطوية تثقيفية و2000 يافطة ورقية وتوزيعهم على وزارتي التربية والتعليم والاوقاف والخدمات الطبية ومعبر رفح ومؤسسات المجتمع المحلي ووكالة الغوت الأونروا.

وأكد ان تعزيز الصحة والمناعة القوية لدى الافراد من المحاور الاساسية للتصدي للفيروس من خلال التغذية الجيدة ، والاهتمام بالنشاط الرياضي والنظافة والناحية النفسية واتباع الارشادات الوقائية.

وعن طرق انتشار الفيروس،أضاف أنه”يمكن أن ينتشر عن طريق الأيدي والأسطح الملوثة بالعدوى،والتي يجرى لمسها بشكل متكرر، المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض تنفسية حادة أو نزلة برد أو أنفلونزا ،بالاضافة الى التعامل غير الآمن مع الحيوانات”.

وأوضح د. الصفدي أهم طرق الوقاية وهي الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ،تعقيم اليدين والأسطح وتجنب الأماكن المزدحمة .

ونوه أن وزارة الصحة خصصت الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والاستشارات الصحية والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزةفي مقر اقامتهم وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع

وتجدد وزارة الصحة تأكيدها على خلو قطاع غزة من المرض حتى الان.