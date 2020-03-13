صور: الإعلام تنظم جولة للصحفيين على مركز الحجر الصحي برفح

غزة - الرأي

نظمت وزارة الاعلام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة جولة للصحفيين في قطاع غزة على مراكز الحجر الصحي.



وقال محمد حبيب مدير وحدة التنسيق بوزارة الإعلام إن الجولة تأتي لإطلاع الصحفيين على جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصوله لقطاع غزة.

وشملت الجولة معبري رفح وبيت حانون، أطلعت من خلالها وزارة الصحة الصحفيين على الإجراءات المتبعة للتعامل مع العائدين لأرض الوطن.



وأضاف حبيب أن الجولة شملت مركز الحجر الصحي المعدّ في معبر رفح والمشفى الميداني الذي يتم تجهيزه وسيكون قابلا للعمل خلال أيام.

من ناحيته قال وكيل مساعد وزارة الصحة محمد محيسن إن الوزارة أطلعت الصحفيين على تجهيزاتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محيسن أن الوزارة لديها خطة للتعامل مع كل السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الفيروس.

وفي السياق تحدث مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ظهير عن مركز الحجر الصحي، لافتا إلى أن يتكون من 54 غرفة معدّة لاستقبال العائدين من الدول الموبوءة، ولطوال فترة الحضانة المقدرة بـ14 يوما.

وأوضح أن المركز مجهز بكامل الخدمات ويديره طاقم طبي مدرب ومتخصص.

وبين أن 7 مواطنين دخلوا للحجر الصحي، انتهت مدة 6 منهم فيما ينتظر المواطن السابع انتهاء مدة الحجر، مشيرا إلى أن المكان مجهز لعزل الحالات المصابة فيما لو تم تسجيل أي حالة.

أما مشرف الحجر البيتي صلاح الدين الرنتيسي فطالب المواطنين العائدين للقطاع بالبقاء بالحجر المنزلي بـ14 يوما، لافتا إلى أنهم يكتبون تعهدا على أنفسهم.

وفي ذات الوقت أكد الرنتيسي أنه يجري فحص حرارة كل العائدين وإذا جرى تسجيل أي حالة اشتباه مهما كانت بسيطة، فيتم أخذ عينة وفحص الحالة.

وشدد على أن جميع الحالات التي جرى فحصها كانت سلبية، مؤكدا أن جميع معابر قطاع غزة تحت الرعاية الطبية الكاملة.

وتنظم وزارة الإعلام بشكل دوري جولات للصحفيين على جهود وآلية عمل الوزارات المختلفة.