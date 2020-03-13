الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال، عائلة المواطن "طارق محمد علي" من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، على هدم بنايتها المكونة من أربعة طوابق، منها طابقان مأهولان والآخران قيد الإنشاء.

وذكر المواطن علي، أنه شرع وعائلته بهدم البناية بواسطة جرافة خاصة، بعد أن تسلم قرارا قبل نحو أسبوعين من قبل "المحكمة العليا" الإسرائيلية، يقضي بهدم البناية ذاتيا وإلا فإنه سيتكفل بدفع تكلفة الهدم في حال هدمتها جرافات الاحتلال، بحجة أن البناية تطل على مستوطنة "بسغات زئيف".

ويشار إلى أن مخيم شعفاط محاط بالعديد من المستوطنات، كما يحاصره جدار الفصل العنصري من ثلاث جهات.