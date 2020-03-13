استقرار حالة الأسير الجريح أسامة صالح يحيى

الضفة المحتلة-الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن الوضع الصحي للأسير المصاب، الفتى أسامة محمد صالح يحيى (17 عاما)، مستقر وفي تحسن.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن الفتى يحيى، وهو طالب في الثانوية العامة من قرية دير نظام غرب رام الله، اعتقل بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في 11 آذار/مارس الحالي".

وأوضح أن يحيى نُقل في البداية إلى معسكر للاحتلال ومن ثم إلى المستشفى، حيث كانت إصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وبعدها جرى نقله إلى سجن "عوفر" رغم إصابته التي ما زالت بحاجة إلى رعاية طبية واهتمام.

وأضاف عجوة "إن جلسة تمديد توقيف عقدت للأسير الفتى اليوم في محكمة "عوفر" العسكرية، حيث تم تمديد توقيفه لأربعة أيام".