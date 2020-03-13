"الإعلام الحكومي" يستقبل وفدا من الملتقى الشبابي الإعلامي

استقبلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي وفدا من الملتقى الشبابي الإعلامي ، حيث ضم الوفد القائمين على الفرق الإعلامية المرخصة من الإعلام الحكومي، حيث كان فى استقبالهم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير دائرة التراخيص والمتابعة أحمد رزقة والموظفة بدائرة التراخيص والمتابعة أميرة الدريملي.

بدوره، رحب معروف بالوفد الزائر ، مثمنا الفكرة من تأسيس الملتقى الشبابي الإعلامي والدور المنوط بعمل الملتقى في تحمل المسئولية الإعلامية ، مؤكدا أن الإعلام الحكومي جاهزا لاستقبال الأنشطة والفعاليات والمقترحات من القائمين على الملتقى والحلول المقترحة للفرق الشبابية والنشطاء الإعلاميين، والعمل الجاد على توفير ما يلزم لتسهيل عمل ونشاطات الملتقى الشبابي.

من جانبهم، أكد القائمون على الملتقى الشبابي الإعلامي والذي يضم 9 فرق إعلامية مرخصة من وزارة الإعلام، أن فكرة الملتقى جاءت نتيجة معاناة الشباب الفلسطيني من ضعف المشاركة المجتمعية والدور المقتصر على المساهمة بتنفيذ حملات مجتمعية، وأنشطة العمل التطوعي والجهود الفردية المتفرقة، وعدم اتاحة الفرصة لمشاركة الشباب الفاعلة في الحياة المجتمعية والسياسية.

وأضاف القائمون على الملتقى إلى تفاقم المشاكل والتحديات التي تعصف بالشباب من البطالة والفقر والرغبة في الهجرة للحصول على حياة أفضل وهو ما يسعى له الاحتلال من الضغط على الشباب للقضاء على طموحات وآمالهم، وتجرديهم من هويتهم الثقافية والفكرية وطمس الهوية الفلسطينية.

وأوضح القائمون أن الملتقى يستهدف في الدرجة الأولى الشباب حيث أنها الشريحة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني، وهدفه الاساسي زيادة الوعي لدى الشباب نحو قضاياه ووحدة المجتمع الفلسطيني وفي مقدمته الدفاع عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى التحرير، وذلك عبر نشر الوعي الديمقراطي الوطني لديهم، ونقل معاناة شعبنا الفلسطيني إلى العالم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتصدي للرواية الصهيونية التي تهدف لخداع وتضليل الرأي العام العالمي.

وبين الحضور اهداف الملتقى والتى تتثمل في زيادة الوعي لدى الشباب بالقضايا الوطنية وتمكينهم من نيل حقوقهم والتغيير الإيجابي في المجتمع .

وأوضح القائمون بأن من الأولويات لديهم ، تزويد الشباب بالمعارف والقدرات اللازمة ليكونوا فاعلين في بناء المجتمع، قادرين على صنع القرار والمشاركة بفاعلية في الديمقراطية و النهوض المجتمعي وتعزيز مفاهيم الحوار والتنمية والإيجابية في القضايا العامة ، موضّحين كيفية رفع مستوى الوعي الإعلامي والخبرات الإعلامية الميدانية والتكنولوجية وبناء العلاقات الخادمة للقضية وإعداد القيادات الشابة الفاعلة المثمرة .

في ختام اللقاء جدد معروف الترحيب بالحضور معربًا عن سعادته بالأفكار التي أبداها الملتقى الإعلامي الشبابي ، مثمناً جهودهم ، واعدًا إيّاهم بتسهيلات المكتب الإعلامي الحكومي لكل ما ينقل الإعلام الشبابي للأمام وقدّم أفكار منه تساعد الشباب في النهوض بطموحاتهم وأطروحاتهم

وانتهى اللقاء في سعادة بدت واضحة في وجوه الشباب وتم بناء جسر قوي بين الشباب والمكتب الإعلامي.