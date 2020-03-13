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إصابة صحفي وشاب خلال قمع مسيرة كفر قدوم

13 آذار / مارس 2020 05:00

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مصور صحفي وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

 وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة مصور وكالة الصحافة الفرنسية في شمال الضفة الغربية جعفر اشتية بعيار "مطاطي" في رجله، وشاب آخر في رجله أيضا، إضافة لإصابة 17 آخرين بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة نصرة لأهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين يتصدون لمشروع استعماري يستهدف جبل العرمة.

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