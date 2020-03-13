الصحة بغزة: مختبرنا المركزي مُجهز لفحوص الاشتباه بالكورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن مختبرها المركزي يعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).



وأكدت الصحة في بيان لها، أن المختبر المركزي مجهز بالأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لفحص فايروس كورونا الجديد، منوهةً إلى أن الكوادر الفنية العاملة في المختبر المركزي مؤهلة تماماً لاجراء الفحوصات المخبرية للفيروسات.



وشددت على أن كافة إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم الجيد متوفرة بالمختبر لمنع انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن سحب العينات من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم في أماكن تواجدها ومن خلال فرق فنية مخصصة لذلك.



وأوضحت الوزارة أن الفحوصات المخبرية للعينات تجري في المختبر المركزي بما يحقق سلامة الإجراءات والنتائج.



وجددت الصحة تأكيدها أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة وعددها 19 فحصاً كانت سلبية بحمد الله، أي نؤكد مجدداً خلو قطاع غزة من مرض كورونا الجديد ( كوفيد19) حتى اللحظة.