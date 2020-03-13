وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يستقبل وفدا من الملتقى الشبابي الإعلامي وكالة الرأي الفلسطينية استقرار حالة الأسير الجريح أسامة صالح يحيى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنشر تسعيرة الأصناف الوقائية وتحذر من رفع الأسعار وكالة الرأي الفلسطينية هنية يصدر سلسلة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية صور: الإعلام تنظم جولة للصحفيين على مركز الحجر الصحي برفح وكالة الرأي الفلسطينية الصفدي :تعزيز المناعة والنظافة الشخصية أساس لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: جهود فرقنا الصحية الاحترازية من فيروس كورونا متطورة وكبيرة جدا وكالة الرأي الفلسطينية "الكسواني "يدعو الراغبين للصلاة في الأقصى الإلتزام بعدة تعليمات وكالة الرأي الفلسطينية " الحية "توجهنا بمطالبات وتوصيات حول حريق النصيرات وسبل مواجهة "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة بغزة: مختبرنا المركزي مُجهز لفحوص الاشتباه بالكورونا

13 آذار / مارس 2020 05:25

8a2c27ae-3f38-42e4-b040-33b70db157fe
8a2c27ae-3f38-42e4-b040-33b70db157fe

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن مختبرها المركزي يعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأكدت الصحة في بيان لها، أن المختبر المركزي مجهز بالأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لفحص فايروس كورونا الجديد، منوهةً إلى أن الكوادر الفنية العاملة في المختبر المركزي مؤهلة تماماً لاجراء الفحوصات المخبرية للفيروسات.

وشددت على أن كافة إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم الجيد متوفرة بالمختبر لمنع انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن سحب العينات من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم في أماكن تواجدها ومن خلال فرق فنية مخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن الفحوصات المخبرية للعينات تجري في المختبر المركزي بما يحقق سلامة الإجراءات والنتائج.

وجددت الصحة تأكيدها أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة وعددها 19 فحصاً كانت سلبية بحمد الله، أي نؤكد مجدداً خلو قطاع غزة من مرض كورونا الجديد ( كوفيد19) حتى اللحظة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟