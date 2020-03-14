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بقيمة 2500$ من فاعل خير

الأوقاف: توفر بدل إيجار واحتياجات منزل لأسرة الطفل محمود بربخ

14 آذار / مارس 2020 08:29

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غزة-الرأي

أكدت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية أن أحد المحسنين من أهل الخير تكفل بتقديم مبلغ 2000 دولار بدل إيجار منزل جديد لأسرة الطفل محمود بربخ لمدة عام ونصف على الأقل.
وأوضحت الإدارة أن فاعل الخير تكفل أيضًا بتقديم مبلغ 500 دولار لتوفير كل ما يلزم المنزل من احتياجات.
منوهةً إلى أن لجنة زكاة معن التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف زارت منزل عائلة بربخ لتقديم المساندة والمساعدة لهم، وتقديم واجب العزاء.
يُذكر أن الطفل محمود بربخ سكان محافظة خانيونس بمنطقة معن، توفي إثر سقوط برميل مياه على سقف منزله المبني من الاسبست.
وتقدمت الأوقاف بالتعزية والمواساة من عائلة بربخ بوفاة الطفل محمود سائلةً المولى عز وجل أنه يجعله فرطاً لأسرته يوم القيامة.

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